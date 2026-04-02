LPG’ye rekor zam geldi: Gece yarısı tabelalar değişti

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Motorine gelen zammın ardından LPG'ye de tarihinin en yüksek zammı geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG litre fiyatına 4,50 TL'lik bir zam uygulandı.

Bu artış, otogaz tarihinde tek bir gecede yapılan en büyük zam olarak kayıtlara geçti.

Zamla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG'nin litre fiyatı 34,99 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 34,39 TL'ye, Ankara'da 34,87 TL'ye, İzmir'de ise 34,79 TL'ye yükseldi.

MOTORİN 80 LİRAYI AŞTI

Motorine yapılan 2,52 TL'lik son zamla birlikte, motorin litre fiyatı 77,43 TL'ye çıktı. Türkiye'nin bazı illerinde ise motorin fiyatı 80 TL eşiğini aştı. Brent petroldeki belirsizlik nedeniyle fiyatların 105 dolar seviyelerinde seyretmesi, akaryakıt zamlarının ana nedeni olarak gösteriliyor.