Lübnan'a ait hava yolları Beyrut'a yapılacak bazı uçak seferlerini sabaha kadar erteledi

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, Beyrut’a yapılacak olan bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar ertelediğini duyurdu.

MEA’nin uçak seferlerine ilişkin yaptığı açıklama Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, MEA’nin Beyrut Uluslararası Havalimanı’na yapılacak bazı uçak seferlerini bu akşamdan yarın sabaha kadar ertelediği kaydedildi.

Erteleme nedeninin detayına değinilmeyen açıklamada, uçak seferlerinin 29 Temmuz sabahından itibaren yeniden başlayacağı aktarıldı.

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerindeki Dürzi kenti Mendel Şems kentine yönelik düzenlenen dünkü ölümcül saldırının ardından Lübnan’daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmanın tansiyonu yükselmişti.

Hizbullah, saldırıyla bağlantısının olmadığını bildirse de İsrail saldırının arkasında Hizbullah’ın olduğunu iddia edip örgütün çok ağır bir bedel ödeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

MEA’nin Beyrut Uluslararası Havalimanı’na yapılacak bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar askıya almasının Mecdel Şems’le birlikte artan gerilimle bağlantılı olduğu düşünülüyor.