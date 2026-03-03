Lübnan'a saldırılarda 2. gün: İsrail'den 'kara işgalini genişletme' kararı!

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları 2. gününde devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran ve Beyrut'ta askeri hedeflere eşzamanlı saldırılar düzenliyor" ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberlerde de Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi, Al Hadat bölgesi ve Deir Mimas'a saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Hizbullah'ın açıklamasına yer verilen NNA'daki bir başka haberde ise Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde yer alan Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarına yönelik saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İsrail, Lübnan’da 'kara işgalini genişletme' kararı aldığını açıkladı.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a yönelik saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'deki Miron Üssü'nün yerel saatle 06.30'da kamikaze İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah ayrıca, eş zamanlı olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Nafah Üssü'nün de çok sayıda füzeyle vurulduğunu duyurdu.

TELEVİZYON KANALLARI HEDEF ALINDI

İsrail uçakları Dahiye'de yer alan Nur Radyosu'nun bulunduğu binayı hedef aldı. İsrail, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

HİZBULLAH'IN KALESİNE SALDIRI

İsrail uçakları, sabah saatlerinden bu yana "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk ve Hedes mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

İSRAİL DAHİYE BÖLGESİNİ HEDEF ALDI

İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

ABD, ORTADOĞU'DAKİ VATANDAŞLARINA ÇAĞRI YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın Ortadoğu'daki ülkelere yönelik güvenlik uyarısını güncelledi.

Namdar, Ortadoğu'daki 15 ülkedeki ABD vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları konusunda çağrı yaptı.

Paylaşımda yer verilen görselde ilgili ülkelerin Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olduğu belirtildi.

BİR BİNAYA SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Dahiye’nin Haret Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, bölge sakinlerinin işaretli binanın en az 300 metre uzağına gitmelerini istedi.

Söz konusu binanın Hizbullah’a ait olduğunu öne süren Adraee, İsrail ordusunun buraya şiddetli bir hava saldırısı düzenleyeceğini belirtti.

İSRAİL GÜNEY SINIR HATTI İÇİN TEHDİT ETTİ

Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nakura'dan Hıyam beldesine kadar sınır hattının batısının tamamının boşaltılmasını istedi.

Nakura ile Hıyam arasındaki hedef alacakları 30 beldenin işaretlendiği bir harita paylaşan Adraee, halkın evlerini terk etmesi ve Lübnan'ın kuzeyine gitmeleri gerektiğini söyledi.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde boşaltılmasını istediği beldelerde Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını ileri sürdü.