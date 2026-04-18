Lübnan ateşkesi Hürmüz’ü açtırdı

Umut Can FIRTINA

Ortadoğu’da diplomatik temaslar hız kazanırken İran, ABD ve İsrail saldırıları sonrası kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı’nı Lübnan’daki ateşkes sonrası açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'da ilan edilen 10 günlük ateşkesin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere açıldığını duyurdu. Kararı X hesabından duyuran “Lübnan’daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından hâlihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı’nın tüm ticari gemilerin geçişine açılacağı yönündeki açıklama petrol fiyatlarını hızla aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı, duyurunun ardından yüzde 8,7’lik sert bir düşüş yaşayarak 90 dolar seviyesine geriledi. Trump, boğazın açılması nedeniyle İran'a teşekkür ederken, Hürmüz’deki ABD ablukasının "İran ile anlaşma yüzde 100 tamamlanana kadar" devam edeceğini duyurdu. Bir anlaşmaya çok yakın olduklarını öne süren Trump, İran'ın nükleer silah üretiminden vazgeçmeyi ve şu ana dek zenginleştirilen uranyumu teslim etmeyi kabul ettiğini iddia etti.Trump ayrıca İsrail’in İsrail’in artık Lübnan’ı bombalamayacağını ve bu durumun ABD tarafından yasaklandığını öne sürdü.

KIRILGAN ATEŞKES

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini duyurmuştu. Ateşkes, perşembe gününü cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ateşkese Hizbullah’ın da dâhil olduğunu öne süren Trump, örgütün “düzgün bir tavır sergilemesini umduğunu” belirterek “Böyle yaparlarsa bu onlar için muhteşem bir an olacak. Artık öldürmek yok. Nihayet barış sağlanmalı” diye konuştu.

‘ELLER TETİKTE’

Hizbullah ise geçici ateşkese ilişkin “her türlü ihanete ve saldırı ihtimaline karşı ellerinin tetikte olduğu” açıklaması yaptı. ABD’nin silahsızlandırılması için baskıyı sürdürdüğü Hizbullah, Lübnan hükümeti ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine dâhil edilmedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Selim Sezer, Hürmüz’ün kapılarını açtıran kırılgan Lübnan ateşkesini BirGün’e değerlendirdi. Sezer’e göre ise ateşkes, sahadaki çatışma dinamiklerini değiştirmeyecek.