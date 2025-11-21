Lübnan: Ateşkesten bu yana İsrail Lübnan'da 331 kişiyi öldürdü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in saldırıları sonucu 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücünden (UNIFIL) 20 Kasım'da yapılan açıklamada, 1 yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan hilal edildiği ancak bu ihlallerin İsrail mi yoksa Lübnan tarafına mı ait olduğu belirtilmemişti.