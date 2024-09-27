Lübnan Başbakanı Mikati, ABD'deki ziyaretini yarıda keserek Beyrut'a dönüş kararı aldı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in başkenti Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının ardından ABD'deki ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönüş kararı aldı.

Mikati'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati'nin, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılardan sonra Lübnan'a dönme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mikati'nin Beyrut'a gelir gelmez Bakanlar Kurulu'yla olağanüstü toplantı kararı aldığı da kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi akşamı diye planlanan ABD'den dönüşünü bu gece olarak değiştirdi.

Başbakanlık basın ofisi de Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun İsrail'e ulaştıktan hemen sonra Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek "güvenlik istişaresi" toplantıları yapacağı belirtildi.