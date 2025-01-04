Lübnan Başbakanı Mikati ile Colani, sınırdaki çatışmaları görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suriye'deki yeni yönetimin fiili lideri Colani ile Lübnan-Suriye sınırında yaşanan çatışmaları ele aldı.

Mikati'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı, Colani ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ve acil öneme sahip konuları değerlendirdi.

Görüşmede liderler, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında Lübnan askerleri ile Suriye tarafından silahlı kişiler arasında çıkan çatışmaları da ele aldı.

Suriye'deki yönetimin lideri Colani, Lübnan sınırında sükunetin yeniden sağlanması ve yaşananların tekrarlanmaması için ilgili birimlerinin "gereken her şeyi yaptığını" söyledi.

Colani, Suriye ve Lübnan arasında ortak konuların görüşülmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Mikati'yi Suriye'ye davet etti.

LÜBNAN-SURİYE SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda Baalbek kentine bağlı Suriye sınırındaki Maarabun beldesinde kaçak geçiş noktasının tespit edilmesinin ardından, Suriye tarafındaki silahlı kişilerle çatışmaların yaşandığını, bu çatışmalarda 5 Lübnan askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan basınında, çatışmaların Suriyeli kaçakçılarla Lübnan askerleri arasında çıktığı bildirilmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi de Lübnan ordusunun çatıştığı kişilerin Suriye yönetimiyle bağlantılı olmadığını açıklamıştı.

Mevlevi, Suriyelilerin Lübnan'a yasal yollardan girebildiğini ve hakkında uluslararası yakalama kararı olmayanların girişinde bir sorun yaşanmadığını aktarmıştı.