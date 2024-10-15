Lübnan Başbakanı'ndan 'Beyrut' açıklaması: ABD'den bir tür garanti aldık

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut ve Dahiye bölgesinde gerilimin azaltılması için ABD'li yetkililerden geçen hafta garanti aldıklarını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna röportaj veren Mikati, ⁠"Geçen hafta yaptığımız temaslarda ABD'li yetkililerden Beyrut ve güneyindeki gerilimin azaltılması için bir tür garanti aldık ve ABD'li yetkililer ateşkese varılması için İsrail'e baskı yapma konusunda ciddiler." ifadesini kullandı.

Mikati, İsrail'in Lübnan'daki önemli tesislere, havaalanına veya limanlara saldırmayacağının ise garantisi olmadığını kaydetti.

"NETANYAHU EMİR VERDİ" İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN, Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne Hizbullah'ın düzenlediği saldırının ardından, "ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği doğrultusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma emri verdiği" iddia edilmişti.

Dün ise yerel basına konuşan adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a yönelik hava saldırılarının askıya alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Beyrut'a yönelik saldırıların devam edeceğini savunduğu aktarılmıştı.

BEYRUT'A 10 EKİM'DEN BERİ SALDIRI OLMUYOR

Netanyahu ile Biden 9 Ekim'de telefonla görüşmüş, İsrail ordusu ise öncesinde hemen hemen her gün hava saldırısı düzenlediği Beyrut'u en son 10 Ekim'de hedef almıştı.

Beyrut'un şehir merkezinde 10 Ekim'de gerçekleştirilen 2 saldırının ardından İsrail ordusunun, Beyrut'un Dahiye bölgesinde "saldırı tehdidi" yayınladığı 2 bölgeye de herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemişti.

Öte yandan yine 10 Ekim'den beri Beyrut semalarında duyulmayan İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) sesleri, Hayfa saldırısının ardından dün tekrar duyulmaya başlanmıştı.