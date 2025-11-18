Lübnan Başbakanı Selam, geçen hafta serbest bırakılan Hannibal Kaddafi ile görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkede yaklaşık 10 yıl tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest kalan Hannibal Kaddafi ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Selam, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi ile Beyrut'ta görüştü.

Selam, görüşmede Lübnan'da kefaletle serbest kalan Hannibal Kaddafi'nin yaklaşık 10 yıl boyunca yargılanmadan tutuklu kalmasını eleştirdi.

Hannibal Kaddafi, 10 Kasım'da avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesinin ardından tahliye edilmişti.

HANNİBAL KADDAFİ 2015’TEN BU YANA LÜBNAN'DA TUTUKLUYDU

Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülmüş ve burada gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana, Musa es-Sadr ve beraberindeki 2 kişinin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyrut'taki bir cezaevinde tutuluyordu.

Lübnan'daki Şii toplumu ve Emel Hareketi, Şii din alimi Musa es-Sadr'ın 1978’de Libya'da ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutuyor. Ancak eski Libya yönetimi, bu suçlamaları reddederek, Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunmuştu.

Hannibal Kaddafi, 1975 doğumlu olup Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.