Lübnan Başbakanı ve Katar Emiri, "bölgedeki son gelişmeleri" görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin ve bölgedeki son duruma ilişkin gelişmeleri görüştü.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Katar'ı ziyaret eden Mikati'nin Katar Emiri Şeyh Temim ile Doha'da bir araya geldiği belirtildi.

Göreşmede liderlerin "Filistin toprakları ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Lübnan ile Katar arasındaki ikili ilişkiler ve bunları güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını ele aldığı" kaydedildi.