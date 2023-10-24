Lübnan basınına göre Suudi Arabistan ülkedeki diplomatlarını tahliye etti

Suudi Arabistan'ın, Beyrut Büyükelçiliği’ndeki tüm diplomatları, çalışanları ve ailelerini hava kuvvetlerine ait uçakla ülkeden tahliye ettiği belirtildi.

Ajans Haberleri 24.10.2023 21:22 Giriş: 24.10.2023 21:22

Güncelleme: 24.10.2023 21:22 Kaynak: AA

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Lübnan basınına göre Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak Beyrut Havalimanı’na iniş yaptı. Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçiliği’ndeki diplomatlar, çalışanlar ve onların aileleri bu uçak ile ülkeden tahliye edildi. Suudi Arabistan, 18 Ekim’de İsrail ile güney sınırında gerginlik yaşayan Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmıştı. ​​​​​​​