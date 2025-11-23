Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'den dünyaya İsrail çağrısı: İsrail'in saldırılarını durdurun

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırı düzenleyerek ateşkes çağrılarını reddettiğini belirterek, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığına karşı sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

İsrail'in düzenlediği saldırıyla ateşkes çağrılarını ve uluslararası anlaşmaları umursamadığını gösterdiğini belirten Avn, "Yaklaşık bir yıldır ateşkese bağlı kalan Lübnan, uluslararası topluma, sorumluluk üstlenerek İsrail'in Lübnan ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için güçlü ve ciddi biçimde müdahale etme çağrısını yinelemektedir" ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.