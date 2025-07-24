Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan İsrail'e karşı "ulusal birlik" mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in "böl ve yönet" anlayışı üzerine kurulu olduğunu belirterek, ülkesinin buna birlik içinde karşı koyacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut’ta Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ile yaptığı görüştü.

Avn, görüşmede, "Her kaynaktan gelen zorluklarla, özellikle ‘böl ve yönet’ ilkesine dayanan İsrail’le karşı karşıyayız ve buna birlik içinde karşı koyacağız" dedi.

Önemli ve kader belirleyici bir dönemeçten geçtiklerini anlatan Avn, birlik ve dayanışma temelinde hareket ettiklerini, ancak bazılarının sorumluluk bilincinden yoksun ve boş ve yapıcı olmayan bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Avn ayrıca, "Ülkeyi kanlı bir sürece sürüklemek istemiyoruz. Çok büyük fırsatlar var, bunları değerlendirmeli ve ülkemizi mevcut durumdan farklı bir noktaya taşımalıyız" diye konuştu.

“Lübnanlı yoruldu ve artık hiçbir savaşı kaldıracak gücü kalmadı" diyen Avn, kimsenin Lübnan’da bir diğerini yok sayamayacağını vurguladı.

Lübnan Müftüsü Deryan ise, “Biz Lübnan’da tek bir aile gibiyiz, bizi kimse ayıramaz" ifadelerini kullanarak, "İsrail'in emellerine karşı en güçlü silahın ulusal birlik olduğunu" söyledi.

Müftü Deryan, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı yalnızca Lübnan tarafından uygulandı. İsrail ise bunu gerçekleştirmedi ve son yıllarda defalarca ihlal etti." diye konuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.