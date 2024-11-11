Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması: İsrail'den aylar sonra ilk resmi açıklama

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasına yönelik saldırıyı onayladığını bildirdi.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Dostri, yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırının arkasında Tel Aviv yönetiminin olduğunu belirtti.

Dostri, çağrı cihazlarına yönelik saldırının onayını Netanyahu'nun verdiğini ifade etti.

Bu açıklamayla İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıyı resmen üstlenmiş oldu.

KABİNE TOPLANTISINDA KONUŞTU

Netanyahu’nun kabine toplantısında "Çağrı cihazı operasyonu ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ortadan kaldırılması, savunma teşkilatındaki üst düzey yetkililerin ve siyasi kademedeki sorumluların muhalefetine rağmen gerçekleştirildi" dediği ifade edildi.

İsrail basını da haberlerinde, Netanyahu’nun kabine toplantısında saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini yazdı. Haberlerde, Netanyahu’nun üst düzey savunma yetlilileri ve siyasi isimlerin karşı olmasına rağmen saldırıların gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 323 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kapalı kabine toplantısında çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıları üstlendiği yazılmıştı.