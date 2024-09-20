Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması: Macaristan asıllı kadın, bir AB ajansı için danışmanlık yapmış

Lübnan'da salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla bağlantısı bulunan Macar bir kadının, Avrupa Birliği (AB) için "harici uzman" olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Brüksel merkezli EUobserver sitesinin haberinde, patlayan çağrı cihazlarının Lübnan'a tedarik edilmesinde rol alan ve İsrail istihbaratı Mossad için çalıştığı iddia edilen Macaristan asıllı Cristiana Barsony Arcidiacono'nun AB Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansında (EACEA) 2021-2023'te "harici uzman" olarak danışmanlık görevi yaptığı aktarıldı.

AB Komisyonunca yapılan açıklamada, Cristiana Barsony Arcidiacono'nun AB kurumlarının daimi çalışanı olmadığı vurgulandı.

"ARACI" OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

Barsony Arcidiacono, ABD merkezli NBC kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT’de çalıştığını ve firmanın Lübnan'a binlerce çağrı cihazının tedarik edilmesinde bir "aracı" olduğunu kabul etmişti.

Budapeşte'deki Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü'nde (EIT) de görev yaptığını öne süren Barsony Arcidiacono'nun bu iddiası, EIT tarafından yalanlandı.

Macaristan Parlamentosu Sözcüsü Zoltan Kovacs, söz konusu çağrı cihazlarının Macaristan'da hiç bulunmadığını savunurken, Macaristan Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesinin konuyu görüşmek üzere 26 Eylül'de toplanacağı belirtildi.

"BULGARİSTAN'DAN DA BİR FİRMA DAHİL OLDU" İDDİASI

Lübnan'daki patlamalarla bağlantılı isimlerin AB kurumlarıyla bağlantısı dikkat çekerken, Bulgaristan merkezli Norveçli bir kişi üzerine kayıtlı Norte Global isimli firmanın da tedarik zincirinin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Macar basınında yer alan haberlerde, BAC Consulting ve Norte Global firmalarının CEO'ları dışında ofisi, tesisi veya personeli olmayan "posta kutusu şirketler" olduğu vurgulandı.

Bulgaristan İstihbarat Servisi DANS, konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "Söz konusu ürünlerin Bulgaristan'dan geçtiğine dair herhangi bir gümrük işlemi tespit edilmedi" bilgisini paylaştı.