Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn, görevine başladı: 'İsrail' mesajı

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Meclis'te yemin etti.

Avn, yapılan oylamada seçilmesinin ardından Meclis'e geldi.

Milletvekillerinin huzurunda yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Avn, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'da yeni dönemin başladığını, ülkesinin içinden geçtiği yönetim krizinin siyasi ve ekonomik değişiklileri zorunlu kıldığını söyledi.

Yeni kurulacak hükümetle çalışarak yargının bağımsızlığı için bir kanun tasarısını onaylayacağını ifade eden Avn, yeni Başbakan'ın atanması için Meclis'e istişare çağrısında bulundu.

Suç ve suçlularla mücadele edeceğini vurgulayan Avn, "yeni bir ulusun inşası için yargı ve kanun çatısı altında birleşme" çağrısı yaptı.

"ORDUYA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Lübnan'ın sınırlarının korunması ve istikrarın sağlanmasına dikkati çeken Avn, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını önlemek ve terörle mücadele için orduya yatırım yapacağız" ifadesini kullandı.

Avn, kamu kurumlarının yapılandırılacağını belirterek, "Başkomutan olarak görevimi yerine getirme ve devletin silah taşıma hakkını tekeline alması için çalışma sözü veriyorum" dedi.

Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı, güvenliğin sağlanması ve yasaların uygulanması için güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Avn, "Güneyde, Bekaa'da, Dahiye'de ve Lübnan'ın her yerinde İsrail saldırılarında yıkılan yerlerin yeniden inşa edilmesi sözü veriyorum" diye konuştu.

İSRAİL'İN İŞGALİ

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü işgale değinen Avn, "Devletin, İsrail işgalini ortadan kaldırması ve saldırıların püskürtülmesine olanak sağlayacak entegre bir savunma politikası üzerinde çalışması çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Avn, yönetiminin Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kuracağını belirterek, "Suriye ile iyi ilişkiler kurma fırsatımız var" şeklinde konuştu.