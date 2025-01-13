Lübnan'da hükümet kurma görevi Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Salam’a verildi

Lübnan’da 2 yıldır süren siyasi krizin ardından cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Aoun, yeni hükümeti kurma görevini verdiği ismi açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aoun’un milletvekilleriyle yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Lübnan uyruklu Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam'a verdiği duyuruldu ve şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı, şu anda yurtdışında olduğunu bildiği Yargıç Nawaf Salam'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere çağırdı. Kendisinin yarın ülkeye dönmesine karar verildi."

2022'DE MİKATİ'YLE BAŞBAKANLIK İÇİN YARIŞMIŞTI

Salam, 2022 yılında mevcut Başbakan Necib Mikati ile başbakanlık koltuğu için yarışmış, parlamentoda yapılan oylamada Salam 25 milletvekilinin desteğini alarak yarışı kaybetmişti. Mikati, meclis istişareleri sırasında 128 milletvekilinden 54’ünün desteğini alarak başbakanlık görevine seçilmişti.