Lübnan'da ikinci saldırı: Çok sayıda kablosuz iletişim cihazı daha patladı!

İsrail yine Hizbullah'ın iletişim cihazlarını hedef aldı.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklar, Lübnan'da çok sayıda kablosuz iletişim cihazının daha patladığını söyledi.

Duyulan patlamalardan biri Hizbullah'ın dün (17 Eylül) ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlatılması sonucu ölenler için düzenlediği bir cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor. Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameraya yansıyor.

Hizbullah'tan bir kaynak da grup tarafından kullanılan telsizlerin hedef alındığını doğruladı.

Fotoğraf: Twitter

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan güvenlik kaynakları, son patlamalarda üç kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi. Olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

İKİ GÜNDE İKİNCİ SALDIRI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Can kaybı bugün 12'ye yükselmişti.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.