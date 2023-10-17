Lübnan'da İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından 1 gün yas ilan edildi

Lübnan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayımladı.

Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda dalgalanan tüm bayraklar yarıya indirilecek.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.