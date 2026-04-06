Lübnan'da ölenlerin sayısı 1497'ye yükseldi

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 130'unun çocuk, 101'inin kadın olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1461'e çıktığını bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.