Lübnan'da patlatılan telsizlere ilişkin yeni açıklama: Cihazın üreticisi, sahte olma ihtimalini vurguladı

Lübnan'da patlatılan telsizler sonrası gündeme gelen cihazın Japon üreticisi "ICOM Inc."in Direktörü Enomoto Yoşiki, telsizlerin "daha önce sattıkları ancak pilleri değiştirilmiş IC-V82 modeli olabileceğini" bildirdi.

Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Japonya merkezli ICOM marka cihazları gündeme getirdi.

Lübnan'da çok sayıda telsizin aynı anda infilak ettirilmesi sonrası sosyal medyada bu patlamalarda hasar gördüğü bildirilen ICOM marka cihazlara ait görüntüler paylaşıldı.

ICOM Direktörü Enomoto Yoşiki, gazetecilere yaptığı açıklamada "Sahte olma ihtimalini göz ardı edemeyiz ancak ürünlerin IC-V82 modelimiz olma ihtimali de var. Ürünlerin seri numaraları kontrol edilmeden dağıtım kanallarını tespit etmek zor" ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'YA NASIL SEVK EDİLDİ?"

Cihazların pil bölgesinde ciddi patlama hasarının kayda geçtiği görüntüleri değerlendiren Enomoto, bunun "güç paketlerinin patlayacak şekilde modifiye edilmişlerle değiştirilmiş olabileceğini gösterdiğini" savundu.

Üretici firma ICOM, denizaşırı dağıtım ağlarını incelemeye aldığını ve Avrupa'da faaliyet göstermesine karşın ürünlerin Orta Doğu Bölgesi'ne nasıl sevk edildiğine yönelik soruşturma yürüteceğini duyurdu.

HÜKÜMET: "BİLGİ TOPLUYORUZ"

Japon basınında yer alan habere göre Icom yetkilisi Aaron Camp, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu özel modeli, Ekim 2014'ten beri göndermedik, bu nedenle piyasadaki tüm cihazların sahte olma olasılığı oldukça yüksek" bilgisini paylaştı.

Firmalarının İsrail'de yetkili bir distribütörünün bulunduğunu ve ürünlerini İsrail'e sattıklarını kaydeden Camp, ülke içindeki ihracat kontrol yasalarına uyduklarını ve daha önce Suriye veya İran'a ürün sevkiyatı yapmadıklarını bildirdi.

Resmi haber ajansı Kyodo'nun firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre söz konusu model, yurt içi ve denizaşırı yaklaşık 160 bin adet satıldı ve 2014'te satışı sonlandırıldı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, kamuoyuna yansıyan haberlerin farkında olduğunu belirterek, "Raporlardan haberimiz var. Şu anda bilgi topluyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİLENLERİN DIŞINDA HİÇBİR PARÇA KULLANMIYORUZ"

ICOM'un açıklamasında ürün sevkiyatının yaklaşık 10 yıl önce durdurulduğu ve o tarihten beri fabrika merkezinden sevkiyat yapılmadığı bildirilmişti.

Cihazın ana ünitesini çalıştırmak için kullanılan pillerin üretiminin halihazırda durdurulduğu vurgulanan açıklamada, "Sahteciliği önlemek için hologram etiketi yapıştırılmadığından ürünün firmamızdan gönderilip gönderilmediğini teyit edemiyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Yurt dışı ürün satışı ve sevkiyatları için "sadece yetkili distribütörlere satış yapıldığı"nın altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Tüm radyolarımız, ISO9001/14001/27001'e dayalı sıkı bir yönetim sistemi altında Wakayama eyaletindeki üretim iştirakimiz 'Wakayama Icom Co. Ltd.' tarafından imal ediliyor. Belirtilenlerin dışında hiçbir parça kullanmıyoruz. Ayrıca tüm radyolar, aynı fabrikada üretiliyor ve yurt dışında imal edilmiyor"