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Lübnan'daki çatışmalarda biri binbaşı 4 İsrail askeri daha öldü

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 14:26
  • Giriş: 27.10.2024 14:26
  • Güncelleme: 27.10.2024 14:26
Kaynak: AA
Lübnan'daki çatışmalarda biri binbaşı 4 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı olmak üzere 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün akşamki çatışmalarda 4 askerin öldüğü belirtildi.

Ölen askerler arasında 1 yedek binbaşı ve 2 yedek yüzbaşı olduğu ifade edilirken, diğer askerin yedek başçavuş rütbesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 4 askerin Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah'la girdikleri çatışmada öldürüldükleri, çatışmada 14 askerin yaralandığı duyuruldu.

Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 33'e yükseldi.

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