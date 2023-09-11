Lübnan'daki Filistin mülteci kampında 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 5 kişi öldü

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan ve 55 bine yakın Filistinli mültecinin ikamet ettiği Ayn el-Helva'da, 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında Er-Ras el-Ahmar, Et-Tıri, Et-Tamir ve Et-Tavarı mahallelerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Ağır silahlar ile havan toplarının kullanıldığı çatışmalarda, mülteci kampı dışındaki bölgelerde de hasar oluştuğu aktarıldı.

Sayda'daki El-Hemşeri Hastanesi Müdürü Riyad Ebu'l Ayneyn'in açıklamalarına yer verilen haberde, 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, kamp çevresinde askeri birliklere ait bir merkeze 3 havan topu mermisinin düşmesi sonucu biri ağır 5 askerin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, mülteci kampında çatışan taraflara, askeri merkezleri tehlikeye atmama çağrısı yapıldı ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Daha önce Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda, 7 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda, 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

- Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından taraflar arasındaki çatışmalar 7 Eylül'de yeniden başlamıştı. Lübnan resmi ajansı NNA, dün, Ayn el-Helva'da Fetih Hareketi ile diğer Filistinli gruplar arasında çıkan ve bir süre devam eden çatışmada, 20 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli, yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.