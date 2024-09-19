Lübnan'daki telsiz patlamalarında son durum: 20 ölü, 450 yaralı

İsrail, iki gün üst üste Hizbullah'ın iletişim cihazlarını hedef aldı. Lübnan genelinde dün meydana gelen telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut ve diğer bölgelerde telsiz patlamalarının yol açtığı can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldiğini aktarmıştı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu onlarca evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN TEPKİ

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, yaralıların tedavi sürecini takip etmek için Sağlık Bakanlığına yaptığı ziyarette açıklamada bulundu.

Başbakan Mikati açıklamasında "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler (BM) nerede?” diye sordu.

Başbakan, Lübnanlılara, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence verdi.

ÇAĞRI CİHAZLARI PATLATILMIŞTI

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.