Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden gemiler, Beyrut'tan ayrıldı

Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye eden ve Lübnan'a insani yardım götüren gemiler, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından tahliye çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Fidan, paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı.

Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir."