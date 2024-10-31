Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Israil'in kuzeyinde 5 kişi öldü

İsrail’in kuzeyindeki Metula yerleşim bölgesine Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Metula yerleşim birimi yöneticisi, bu sabah Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ağır yaralanan 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 yaralının olduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Metula'da saat 11.37'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan gelen ve açık alana düşen iki roketin tespit edildiği belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü de Metula'ya atılan iki roketin bir tarım arazisine düştüğünü kaydetti.

Haaretz'in haberinde, ölenlerden birinin İsrail vatandaşı bir çiftçi, 4'ünün ise Tayland'dan çalışmaya gelen işçiler olduğu belirtildi.

Haaretz''e konuşan Metula yerleşim yerinin acil müdahale ekibinin üyesi, kapalı askeri bölge olmasına rağmen İsrail ordusunun işçilerin bölgeye girmesine izin verdiğini söyledi.