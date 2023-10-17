Lübnan'dan düzenlenen anti tank füzesi saldırısında 3 İsrailli yaralandı

Lübnan sınırından düzenlenen anti tank füzesi saldırısında 3 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim bölgesine anti tank füzesi atıldı.

Bu saldırıya karşı, İsrail tanklarının anti tank füzesinin ateşlendiği noktaları vurduğu belirtildi.

Açıklamada, Lübnan tarafından düzenlenen anti tank füzesi saldırısında ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail televizyonlarında yer alan haberde, 3 İsraillinin yaralandığı bilgisine yer verildi.