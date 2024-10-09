Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında İsrail'in kuzeyinde 2 kişi öldü

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine 40 roket atıldığı belirtildi.

Ayrıca yine İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Kiryat Şimona'ya yaklaşık 20 roket atıldığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Şimona'daki roket saldırısında 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

Buna ek olarak Hayfa ve Yukarı Celile bölgesine atılan roketlerin parçaları nedeniyle biri orta derecede dördü de hafif olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.