Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen saldırıda bir İsrailli ağır yaralandı
Kaynak: AA
Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda bir İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celil bölgesine yaklaşık 20 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği belirtildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde de Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki El-Celil bölgesine onlarca roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Haberde, saldırı neticesinde bir İsraillinin ağır yaralandığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.