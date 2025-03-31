Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketlerin şüphelisi birkaç kişi gözaltına alındı

Lübnan Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerin şüphelisi birkaç kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, 22-28 Mart tarihlerinde İsrail'e roket fırlatma olayları üzerine istikrarı koruma çalışmaları başlatıldığına işaret edildi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e roket fırlatanların yakalanması için yoğun çalışmaların yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan söz konusu kişilerin soruşturmaya alındığı ifade edildi.

İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.