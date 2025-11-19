Lübnan'dan İsrail'e karşı BM'ye acil toplantı çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ülkenin güneyini hedef aldığı saldırısında bir kişinin ölmesi, 11 kişinin de yaralanmasının ardından, Lübnan hükümetinden Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasını istedi.

Berri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri, çocukları, okul ve üniversite öğrencilerini hedef alma suçunu tekrarladığını ve bunu yaparken hesaba çekilme ve kınanma gibi bir endişeye kapılmadığını belirtti.

Berri, "Lübnan'ın bugün, Lübnanlıların haklarını güvence altına almak ve İsrail ihlallerini kınamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırması gerekiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tayri beldesinde seyir halindeki bir bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, hedef alınan aracın yakınından geçen okul servisindeki bazı öğrenciler ile şoförün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında da 13 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.