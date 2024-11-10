Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı: 3 kişi yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine Lübnan'dan atılan roket nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye bölgesindeki Celile Tıp Merkezinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Batı Celile'deki Kibbutz Kabri yakınlarına roket isabet etmesi sonucu tarlada çalışan 47, 37 ve 20 yaşlarındaki 3 kişi yaralandı.

Öte yandan, ordudan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in Yukarı ve Batı Celile bölgelerine de sabah saat 11.00 civarında 10 roket atıldı.

Roketlerin bir kısmı hava savunma sistemlerince engellenirken, bir kısmı açık alana düştü.

Lübnan Hizbullahı ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Hizbullahı ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.