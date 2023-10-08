Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Roketli saldırının ardından İsrail ordusu da Libnan'ın güneyinde bulunan bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı gerçekleştirildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL KARŞILIK VERDİ

Lübnan'ın saldırısının ardından bu kez de İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.