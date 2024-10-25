Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı: 11 yaralı

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 5'i ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dünya
  • 25.10.2024 15:32
  • Giriş: 25.10.2024 15:32
  • Güncelleme: 25.10.2024 15:37
Kaynak: AA
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı: 11 yaralı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 11 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, roketlerin durdurulup durulmadığına veya saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını, Lübnan sınırına yakın Shomera yerleşim bölgesi ile Akka kenti yakınlarındaki Mecdel Kurm köyüne roketlerin düştüğüni duyurdu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Mecdel Kurm'da 5 kişinin ağır şekilde, Shomera'da ise 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol