Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roketli saldırı: 9 kişi yaralandı
Lübnan'ın İsrail'in kuzeyinde bulunan Celile bölgesine yaklaşık 30 roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Bazı roketlerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilen saldırıda 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine düzenlenen roket saldırısında biri ağır, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan atıldığı düşünülen roketler nedeniyle Celile bölgesinde alarmlar çaldığı belirtildi.
Bölgeye yaklaşık 30 roket atıldığı ve bunlardan bazılarının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi.
Yerel basın, roketlerden birinin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Şa'ab kabası yakınındaki tarım arazisine düştüğünü ifade etti.
Saldırıda biri ağır, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in kuzeyine dün düzenlenen roket saldırılarında 4'ü yabancı tarım işçisi, 7 kişi ölmüştü.