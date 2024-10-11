Lübnan'dan tahliye edilen 588 kişi Mersin'de

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar ile Mersin'e getirilen siviller, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Lübnan'dan 588 kişi ile yurda dönen TCG Bayraktar'daki siviller, işlemlerin tamamlanmasının ardından gemiden indirildi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini dün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.