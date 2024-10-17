Lübnan'dan yeni tahliye seferi: Türk vatandaşları için uçak kalkacak
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut'tan sefer düzenlenecek.
Kaynak: AA
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında yapılacak.
Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.