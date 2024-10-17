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Lübnan'dan yeni tahliye seferi: Türk vatandaşları için uçak kalkacak

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut'tan sefer düzenlenecek.

Güncel
  • 17.10.2024 09:08
  • Giriş: 17.10.2024 09:08
  • Güncelleme: 17.10.2024 09:12
Kaynak: AA
Lübnan'dan yeni tahliye seferi: Türk vatandaşları için uçak kalkacak
Fotoğraf: Depophotos

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında yapılacak.

Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.

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