Lübnan Devlet Üniversitesi, güney kentlerindeki 3 kampüsünü kapattı

Lübnan Devlet Üniversitesi, Sayda, en-Nabatiye ve Sur kentlerindeki kampüslerinde, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle eğitimi askıya aldığını duyurdu.

Üniversite Rektörü Bessam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "Pazartesi günü üniversitenin Sayda, en-Nabatiye ve Sur kentlerindeki şubelerinin kapatılacağını duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve çalışanların güvenliği için bu adımın atıldığı bildirildi.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, daha önce yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının açılması veya kapatılması konusunda güvenlik koşullarını değerlendirme inisiyatifini okul, enstitü ve üniversite yönetimlerine bıraktığını belirtmişti.

İSRAİL ORDUSUNUN, BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.