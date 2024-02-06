Lübnan: Fransa, İsrail’in savaş başlatması konusunda bizleri uyardı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Fransa’nın kendilerini “İsrail’in kuzey sınırındaki yerleşimcileri evlerine getirmek için” savaş başlatabileceği konusunda uyardığını söyledi.

Buhabib, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile başkent Beyrut’taki bakanlık konutunda bir araya geldikten sonra gazetecilere görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Stephane ve beraberindeki heyetin İsrail’deki atmosfer hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirten Buhabib, “İsrail kuzeydeki yerinden olan 100 bine yakın yerleşimciyi yeniden evlerine döndürmeyi istiyor. Şu ana kadar bizim talep ettiğimiz barışı kabul ettiklerine dair bir bilgi almadık.” ifadelerini kullandı.

"Fransız Bakan, İsrail’in daha önce talep ettiği 'Hizbullah birkaç kilometre sınırdan çekilmeli' talebini sizlere iletti mi?" sorusuna Buhabib, şu yanıtı verdi:

“Bu detayları görüşmedik ancak İsrail’in yerleşimcilerin evlerine dönebilmesi için bir savaş başlatabileceği konusunda bizleri uyardılar. Bu savaşın Gazze’deki başarısızlıklarını gösterdiğini söyledik. Fransızlara savaş istemediğimizi aksine Amerika, Birleşmiş Milletler ve Fransa veya kim olursa olsun birisinin arabuluculuğunda bir anlaşma istiyoruz. Kara sınırı üzerinde anlaşma talep ediyoruz. Ancak tüm bunlar Lübnan’da cumhurbaşkanı seçilmeden ve Gazze savaşı bitmeden olmaz.”

Lübnan’ın güneydeki İsrail ile kara sınırı üzerinde yaşanan sorunlar ve ihtilaflara ilişkin daha önce dile getirdiği taleplere bir kez daha değinen Buhabib, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam uygulanması, İsrail’in işgal altında tuttuğu Şebaa Çiftlikleri ve Kfar Şuba Tepeleri’nden tamamen çekilmesi. Eğer bunlar gerçekleşirse İsrail ile herhangi güvenlik sorunumuz kalmaz.” dedi.

Buhabib, şu ana kadar İsrail’den kara sınırı konusunda herhangi bir anlaşma teklifi gelmediğini ancak tutumlarında ısrarcı olduklarını kaydetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan'ın güneyinde ve İsrail’in kuzeyinde karşılıklı olarak şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan’da 86 bin ve İsrail’de 100 bine yakın sivil evlerini terk edip yerinden oldu.

Ayrıca çatışmalarda 181 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldü.