Lübnan, gazeteci İssam Abdullah'ın 'kasıtlı öldürüldüğü' gerekçesiyle İsrail'i BMGK'ye şikâyet edecek

Lübnan, İsrail'in Reuters kameramanı İssam Abdullah'ı 'kasıtlı olarak öldürmesiyle' ilgili olarak BMGK'ye resmî şikâyette bulunacağını bildirdi.

İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırıları takip ederken İsrail tarafından fırlatılan roket sebebiyle hayatını kaybeden Reuters kameramanı İssam Abdullah defnedildi.

AA'nın aktardığına göre, 13 Ekim Cuma günü hayatını kaybeden Lübnanlı gazeteci Abdullah için Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı El Hiyam köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Lübnan, bugün yaptığı açıklamayla İssam Abdullah'ın 'İsrail tarafından kasıtlı olarak öldürüldüğünü' ve olayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmî olarak şikâyette bulunacaklarını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki gerginliği takip eden gazeteciler dün saldırıya uğramıştı. Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.