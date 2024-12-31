Lübnan Genelkurmay Başkanı Fransa heyetiyle görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, Fransız bakanlarla Lübnan'daki durumu görüştü.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Avn'ın ülkesini ziyaret eden Fransız bakanları ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı'nın Fransa Savunma Bakanı Lecornu ve Dışişleri Bakanı Barrot ile Lübnan ve bölgedeki durumu ele aldığı aktarıldı.

Fransa ve Lübnan silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirme yollarının değerlendirildiği görüşmede, mevcut şartlar altında Lübnan ordusuna yönelik desteğin süreceği ifade edildi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, resmi ziyaret kapsamında dün Lübnan'a gelmişti.

Fransa, İsral ile Lübnan arasında 27 Aralık'ta yapılan ateşkes anlaşması uyarınca oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde yer alıyor.