Lübnan Hemşireler Sendikası: İsrail'in yıkıcı saldırıları sağlık sektörünü de hedef alıyor

Lübnan Hemşireler Sendikası, İsrail'in uluslararası yasalara ve sözleşmelere açıkça meydan okuyarak sürdürdüğü yıkıcı saldırılarında hastaneleri, doktorları ve sağlık görevlilerini hedef aldığını belirtti.

Lübnan Hemşireler Sendikası, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM), Dünya Sağlık Örgütüne ve Uluslararası Hemşireler Konseyine, saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası yasalara ve sözleşmelere açıkça meydan okuduğu ve sağlık sektörünü hedef alan yıkıcı saldırılar başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail saldırıları, uluslararası yasa ve sözleşmelere açıkça meydan okuyarak hizmet dışı kalmaya başlayan hastanelerin yanı sıra doktorları, hemşireleri ve sağlık görevlilerini hedef alarak sağlık sektörüne de ulaştı." ifadeleri kullanıldı.