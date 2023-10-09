Lübnan: Hizbullah'tan İsrail'e saldırmama konusunda şartlı güvence aldık

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde şartlı güvence aldıklarını belirtti. Buhabib, Hizbullah'ın, İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söyledi.

Buhabib, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Evsat gazetesine verdiği demeçte Hizbullah'ın, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıya müdahil olması ihtimalini değerlendirdi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde güvence aldığını belirten Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti.

HİZBULLAH'IN 'TARAFSIZ DEĞİLİZ' AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail’e karşı başlattığı ve diğer Filistinli direniş örgütlerinin de katıldığı operasyona ilişkin "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.