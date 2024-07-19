Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait bölgeleri füzelerle hedef aldı

Lübnan Hizbullahı tarafından yapılan açıklamada, güney sınırında bulunan İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin ve askeri üssün katyuşa ve kendileri tarafından yapılan "Vabel" füzesiyle hedef alındığı duyuruldu.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait yasa dışı yerleşim birimlerini ve askeri üssü füzelerle vurduğunu duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya dün gerçekleştirdiği hava saldırısına misilleme yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim adlı yasa dışı yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve yine İsrail'e ait Kefr Şuba Tepelerinde yer alan Ruveysat el-Alem Askeri Üssü'nün de "Vabel" füzesi ile vurulduğu kaydedildi.

İLK DEFA YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMİ KATYUŞA İLE HEDEF ALINDI

Hizbullah'tan daha sonra yapılan başka bir açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Abirim'in yanı sıra ilk defa 2 yeni yasa dışı yerleşim birimi olan Neve Ziv ve Menot'un onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yine sınır bölgesinde yer alan Metula yerleşim birimine de saldırı gerçekleştirildiği ve İran yapımı Burkan füzesinin kullanıldığı belirtildi.

1 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Mustafa Hasan adlı mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle ölen Hizbullah mensubu sayısı 373'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında İsrail ordusundan bir açıklama geldi.

Açıklamada, gün boyunca Lübnan'dan üsleri ve yerleşim birimlerine yönelik toplamda 65 füzenin fırlatıldığı, bazılarının açık alanlara düştüğü ve bazılarının da hava savunma sistemiyle vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah'ın saldırılarından herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, Hizbullah'ın Ayta eş-Şaab, Blida ve Hula beldelerinde bulunan hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğu aktarıldı.