Lübnan Hizbullahı: İsrail ile çatışmaları durduracak bir anlaşma yok

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ile devam eden çatışmaları durduracak "hazır bir anlaşmanın" masada olmadığını, Gazze'deki saldırılar devam ettiği sürece çatışmaların Lübnan'ın güneyinde de süreceğini söyledi.

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmalarının durdurulacağı "hazır bir anlaşmanın" masada olmadığını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde Muharrem ayının 10. günü olan Aşure nedeniyle düzenlenen törene video-konferans aracılığıyla katılıp bir konuşma yaptı.

İsrail'in kendilerine yönelik "topyekûn savaş" tehdidi hakkında konuşan Nasrallah, Israil ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin masada hazır bir anlaşmanın olduğuna yönelik çıkan iddiaları yalanladı.

İSRAİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRILAR DÜZENLENEBİLİR

Nasrallah, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan'ın güneyinde de saldırılarına devam edeceklerini, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde Hizbullah'ın da daha önce vurulmayan İsrail yerleşim birimlerine saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Hizbullah lideri Nasrallah, Gazze'deki saldırıların durması halinde çatışmaların bu cephede durması için Lübnan adında müzakereler yapacak tarafın Lübnan devletinin kendisi olduğunu söyledi.