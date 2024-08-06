Lübnan Hizbullahı İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse saldırdı: 2 kişi yaralandı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği İHA saldırısında iki kişi yaralandı.

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde, sahil kentleri Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı.

Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görüldü.

ASKERİ ÜSSE SALDIRI

İsrail Hayom gazetesi, insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Akka’da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insanız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bir eve savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda "Hizbullah unsurlarının hedef alındığını" belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'a İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.