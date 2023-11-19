Lübnan Hizbullahı, İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan 7 askeri noktasına saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail’in, Lübnan’ın sınır bölgesinde yer alan beldelerin çevresini ağır topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan 7 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında ise İsrail’e ait Metulla, Hanita, Verde, Ramya ve Merc askeri noktalarını vurduğunu bildirdi.

SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise İsrail’in, Lübnan’ın sınır bölgesinde yer alan Ramya, Ayta eş-Şaab, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Lebveniye beldelerinin çevresini ağır topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail’in yine sınır bölgesinde yer alan Lübnan’a ait Kefr Kella beldesinin çevresine beyaz fosfor bombası attığı aktarıldı.