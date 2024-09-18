Lübnan Hizbullahı'ndan açıklama: Misilleme yapılacak mı?

İsrail'in siber saldırısında seyyar çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 ölü, 2 bin 800 yaralı varken, Lübnan Hizbullahı'ndan açıklama geldi.

Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, bu planın aylar öncesinden hazırlandığını söyledi.

İran destekli Hizbullah, ordusu patlamalarla ilgili yorum yapmayı reddeden İsrail'e karşı misilleme sözü verdi.

Hizbullahi Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Direniş her gün olduğu gibi bugün de devam edecek. Gazze'yi ve halkını, direnişini desteklemek için operasyonlara devam edeceğiz. Bu mücadele, İsrail'in salı günü yaptığı katliamdan ayrı olacak" dedi.