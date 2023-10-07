Lübnan Hizbullahı'ndan Hamas'a destek açıklaması

Lübnan Hizbullahı, Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu desteklediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna destek açıklaması yaptı. Hizbullah'ın yazılı açıklaması, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayaden televizyonunun internet sitesinde paylaşıldı.

Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı operasyon nedeniyle Filistinli grupların tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun 'İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt' olduğu ifade edildi.

DESTEK ÇAĞRISI

Lübnan Hizbullahı, 'Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri' çağrısı yaptı.

Açıklamada, Lübnan Hizbullahı'nın Filistin sahasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Filistinli taraflarla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinin Filistin'in 'sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği' kaydedilen açıklamada, bunun özellikle İsrail ile normalleşme arayışındaki tüm uluslararası toplum ve İslam dünyasına da bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.