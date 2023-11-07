Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e tepki: Her sivil ölümüne misliyle karşılık vereceğiz

Lübnan'da Hizbullah yanlısı milletvekili, ülkenin güneyinde üç çocuk ve büyükannelerinin öldürüldüğü saldırının ardından İsrail'in sivillere yönelik her saldırısına 'misliyle' karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda öldürülen 10-14 yaşları arasındaki üç kız çocuğu ve büyükanneleri, bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Reuters'in haberine göre Hizbullah yanlısı milletvekili Ali Fayyad, pazar günü ülkenin güneyinde öldürülen dört Lübnanlının cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Direniş, sivilleri hedef alan her türlü saldırıya misliyle karşılık verecektir" dedi.

Cenaze töreninde, öldürülen 4 kişinin resimleri taşınırken İsrail'i protesto eden sloganlar atıldı.

Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırısının pazar günü bir ailenin de içinde bulunduğu aracı vurduğunu belirtirken İsrail ordusu, birliklerinin Lübnan'da 'teröristleri taşıdığından şüphelenilen' bir araçla çatışmaya girdiğini ve aracın içinde sivillerin bulunduğuna dair haberleri incelediklerini açıkladı.

Lübnanlı güvenlik yetkilileri, İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki sınır çatışmalarında 60'da fazla Hizbullah militanı ve 10 sivilin, İsrail tarafında ise en az yedi İsrail askeri ve bir sivilin öldürüldüğünü açıkladı.